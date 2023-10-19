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Kırıkkale’de uyuşturucu madde ile yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında denetim yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada, 285 gram skunk maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.