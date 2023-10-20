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Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupası 3. kademe maçlarının programını belirledi. 31 Ekim, 1-2 Kasım tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak Türkiye Kupası 3. Kademe maç programına göre; Kayseri temsilcileri Talasgücü Belediyespor Çarşamba günü, Kayserispor ise Perşembe günü tur için sahaya çıkacak. Talasgücü Belediyespor 1 Kasım Çarşamba günü Somaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maç 14:00’te başlayacak.

Kayserispor ise 2 Kasım Perşembe günü sahasında Iğdır Futbol Kulübü ile tur mücadelesi verecek. RHG Enertürk Enerji stadındaki bu maç 20:00’de başlayacak.