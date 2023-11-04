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Son dönemde, ürünlerin menşei ve üretim yeri konusundaki bilinç arttıkça, yerli temizlik ürünleri markalarına olan ilgi de artmış durumda. İşte Türkiye'de sıkça kullanılan yerli bulaşık ve çamaşır deterjanı markalarının bir listesi:

Evyap: Türkiye'nin en köklü temizlik ürünleri markalarından biri olan Evyap, geniş ürün yelpazesi ile tanınıyor.

Naturalive: Doğal temizlik ürünleri sunan Naturalive, çevre dostu yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Duru: Temizlik ürünlerinde uzmanlaşmış Duru, geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Bingo: Bingo, Hayat Holding çatısı altında bulunan bir marka ve bulaşık deterjanları da üretiyor.

Peros: Adana merkezli Peros, hem deterjan hem de yumuşatıcı ürünleriyle tanınır.

Ersağ: Ersağ, sağlıklı ve çevre dostu ürünler üretmeye odaklanan bir markadır.

Viking: Viking, temizlik ürünleri konusunda uzmanlaşmış bir marka olarak bilinir.

Flaminfo: Flaminfo, temizlik ürünleri pazarında yerli bir seçenek sunar.

Mio: Mio, temizlik ürünleri alanında öne çıkan bir Türk markasıdır.

Hes: Hes, temizlik ve kişisel bakım ürünleri üretir.

Paksoy: Paksoy, çamaşır ve bulaşık deterjanları dahil geniş bir ürün yelpazesi sunar.

Eti Matik: Eti Maden tarafından üretilen Eti Matik, bor madeninin özelliklerini temizlik ürünlerinde kullanır.

Boron: Bor madeni konusunda lider olan Eti Maden tarafından üretilen Boron, dünya genelinde tanınır.

ABC: Başer Kimya tarafından üretilen ABC, uzun bir geçmişe sahip olan yerli bir deterjan markasıdır.

Kalyon: Türkiye'nin en büyük deterjan firmalarından biri olan Kalyon, geniş bir ürün yelpazesi sunar ve temizlik ürünleri ile kişisel bakım ürünleri üretir.

Türk malı temizlik ürünleri markaları, hem kaliteli ürünler sunma hem de ülke ekonomisine katkı sağlama konularında önemli bir rol oynamaktadır. Yerli üretimi desteklemek ve tercih etmek, ülke içindeki üreticilere destek olmanın bir yolu olarak görülebilir.