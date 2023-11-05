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Gençliğe yönelik projeleriyle dikkatleri çeken Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Kadın ve Aile Koordinatörlüğü Hünerhane adlı yeni bir projeye imza attı.

TÜGVA Genel Merkez binasında yapılan açılış programı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün’ün de katılımıyla gerçekleştirildi. Genç hanımlara yönelik Yozgat’ında aralarında bulunduğu 81 ilde başlatılan projede, 4 farklı dalda hem teorik hem uygulamalı eğitimler verilecek.

Geleneksel el sanatları, mutfak sanatları, meslek edindirme kurslarının yer aldığı projeyle birlikte Türkiye genelinde kadınlara yönelik bir eğitim seferberliği başlatılıyor.

“YIKAN, DEĞİL YAPAN, TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN, YOK EDEN DEĞİL, İNŞA EDEN BİR NESİL”

“Yeteneklerimi keşfetmeye hazırım” diyorsanız Hünerhane tam olarak sizin için hazır! Sen sadece gayretini, hayallerini, hünerli ellerini al gel” sloganıyla duyurulan programda konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, “Gençleri gönüllü faaliyetlere yönlendirmek ve liderlik vasıflarını güçlendirmek işimiz olmalıdır” dedi.

“Ecdadımız “eserden müessire yol vardır” der. Yani küçük de olsa bir eser, bir eşyadan onu yapana gidersiniz. Hüsn-i Hat, ebru, tezhip, minyatür, çini gibi geleneksel ve köklü sanat eserlerimiz de top yekun bir kültür ve medeniyeti bize gösteriyor.” diyen Beşinci, Hünerhane projesinin özünde neler yattığını vurgulayarak, “Her çağın ihtiyaç duyduğu liderlik özellikleri değişir. Ancak yıkan, değil yapan, tüketen değil üreten, yok eden değil, inşa eden liderler her asırda en çok aranan, ihtiyaç duyulan liderlerdir. Hünerhane atölyelerinde yetişen hanım kardeşlerimiz yapan, üreten, inşa eden bir liderlik ruhu taşıyacaklar, böylece geleceğin liderlerinin yetişmesinin önünü açacaklar” dedi. Haber Merkezi