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İstanbul, [Tarih] – Türkiye'nin otomotiv sektöründeki öncü markası TOGG, heyecan verici bir gelişme ile gündemde. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Haber Global'de yaptığı değerlendirmelerde, TOGG'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını ve 2025'te seri üretime geçeceğini açıkladı.

Kacır, TOGG'un milletin ortak kazanımı olduğunu vurgulayarak, ülke genelinde 15 binden fazla TOGG'un şu anda yollarda olduğunu belirtti. Yollardaki TOGG sayısının hızla arttığını ifade eden Bakan Kacır, gelecek yılın üretim hedefine dikkat çekti. Bu bağlamda, 2024 yılında TOGG'un sedan modelini kamuoyuna tanıtacağını ve 2025 itibarıyla TOGG araçlarının Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanacağını söyledi.

Bakan Kacır, TOGG'un büyüyen başarısını vurgulayarak, "2025 yılında sedan araçlar üretime geçecek ve Türk otomotiv sektörüne yeni bir soluk getirecek. Yıl sonuna kadar ise 20 bin aracın sahiplerine teslim edilmesini planlıyoruz" dedi. Türkiye'nin gururu TOGG, 2025'te Avrupa pazarında da iddialı bir şekilde yer alarak Türk mühendislik ve tasarımının uluslararası alandaki başarısını taçlandırmayı hedefliyor.