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İhbarlı emniyet kemeri denetimi kapsamında 2 bin 803 sürücü ve yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilerek işlem yapılırken, izinsiz ve yetkisiz servis taşımacılığı denetiminde ise 112 araç trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Trafik kazaları sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ile sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla 06-07 Aralık tarihlerinde emniyet kemeri kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Ticari yolcu taşıma faaliyetlerinin sorunsuz ve trafik güvenliğini sağlayacak nitelikte yapılabilmesi, mevzuata aykırı taşımacılığın engellenerek yetkisiz ve izinsiz taşımacılık sonucu ortaya çıkan haksız rekabet gibi olumsuzlukların önlenmesi amacıyla 06-07 Aralık 2023 tarihlerinde, izinsiz ve yetkisiz servis taşımacılığa yönelik özel denetim gerçekleştirildi” denildi.

Açıklamanın devamında, “15 bin 687 personel ve işçi servis aracı denetlendi. 136 aracın izin ve yetki belgesi almadan faaliyette bulunduğu, 82 aracın taşıma kapasitesi üzerinde yolcu taşıdığı, 33 aracın ilgili belediyeden çalışma izni ve ruhsatı almadan, 2 aracın alınan izin ve ruhsat kapsamı ve güzergâh dışında, 22 aracın ise çalışma izni veya ruhsat süresi bittiği halde faaliyette bulunduğu tespit edildi. 112 araç trafikten men edildi. Bin 489 trafik kural ihlali tespit edilerek idari yaptırım uygulandı. Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için hız sınırları ile diğer trafik kurallarına uymalarını hatırlatır, denetimlerin devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri kullanıldı.