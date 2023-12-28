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Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle ‘İş Dünyası Öğrenci Buluşmaları’ programının ikincisi düzenlendi.

Safa Sorgun Termal Otel düzenlenen toplantıya Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri Bahadır Yasin Yaman, Akın Kayhan ve Genel Müdür İbrahim Günay'ın katıldı.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yasin Yaman öğrencilere mülakat teknikleri, mülakatlarda karşılaşacakları sorular ve iş dünyasının yeni mezun gençlerden beklentileri konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

Soru cevap kısmında ise termal turizmle ilgili gelen soruların cevaplanmasının ardından otel yönetim kurulu tarafından Sorgun Meslek Yüksekokulu öğrencilerine termal havuz ve kaplıca kullanımında yüzde 20 indirim uygulanacağı sözü verildi.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan yaptığı açıklamada, “Sorgun iş dünyası olarak şehrimizin ve iş dünyamızın üniversitemizle olan diyaloglarının her geçen gün artacağını, iş dünyası buluşmaları programlarımızın devam edeceğini ve özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz” ifadelerini kullandı.