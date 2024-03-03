TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdulkadir Karaduman, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Karaduman, “İklim krizi, ekosistemlerin doğal dengesini bozarak biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatını ciddi bir şekilde tehdit ediyor” dedi.

Karaduman yaptığı açıklamada, “Bunun yanında; ulaşım, enerji, altyapı ve maden projeleri gibi insan faaliyetleri ise arazi tahribatına neden olarak canlıların doğal yaşam alanlarını yok ediyor. Biyolojik çeşitlilik açısından Avrupa’nın en zengin ülkelerinden biri olan Türkiye iklim krizine karşı kırılgan bir coğrafyada yer alması nedeniyle Anadolu’da yaban hayatı tehdit altında. Yaban hayatını korumak için avcılık faaliyetlerinin yasaklanması ve arazi tahribatına neden olan faaliyetlerin engellenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.