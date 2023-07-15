Genç Gazeteciler için Tarım Gazeteciliği Buluşması Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde başladı. İzmir’de gazetecilik bölümünde okuyan öğrenciler ve yeni mezun gazeteciler ile alanında uzman olan gazeteciler gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi.

Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Seferi Keçi ve Seferihisar Gazeteciler Derneği’nin katkılarıyla gerçekleşen Genç Gazeteciler için Tarım Gazeteciliği Buluşması’nın ilk günü açılış konuşmaları ile başladı. Genç Gazeteciler için Tarım Gazeteciliği Buluşması Çalışma Koordinatörü Eral Aytemiz yaptığı açılış konuşmasında genç gazeteciler tarafından branşlaşmanın ve tarım gazeteciliğinin önemin kavranması adına Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde bir araya geldiklerini belirterek, “Gazeteciliğin temelinde yatan vatandaşın yararına hizmet amacı doğrultusunda ilk adımın ülkedeki tarım politikalarının gazeteci gözüyle izlenmesi ve bu doğrultuda haberlerin takip edilmesi olduğuna inanmaktayız. Çünkü tarımın geleceği insanların geleceğini belirleyecek” dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel’in öğrencilerden temennisi

Etkinlikte bir konuşma yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, etkinliğin Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün kuruluş felsefesiyle örtüştüğünü belirterek, “Burada çok usta tarım yazarları var, tarım gazetecileri var. Görüyorum ki gözleri de pırıl pırıl ve ’Bir an önce kalemi elimize alalım bizler de bir şeyler yapalım ve kamusal bir iş olan tarım gazeteciliğine bir adım da biz atalım’ diyen çok da güzel bir kitle var. Biz çok mutluyuz sizi burada ağırlamaktan çünkü buranın felsefesine çok uygun bir eğitim olacak. Şunu tavsiye eder ve şunu temenni ederim sizler için; geleceğe ne bırakacağız kaygısını bilerek odağı emek, odağı canlı, odağı tarım, odağı toprak olan ve bundan sonra gelişecek olan aile tarımını destekleyecek haberler yapmanız en büyük temennim olabilir” ifadelerini kullandı.

Usta gazetecilerden genç gazetecilere notlar

Genç Gazeteciler için Tarım Gazeteciliği Buluşması’nın ilk oturumunda gazetecilik öğrencileriyle bir araya gelen Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü tarım adına anlatacaklarının özeti olarak gördüğünü belirterek, “Selçuk Belediyesi tarım konusunda birçok etkinlik yapıyor. Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün açılışından bu yana buraya geliyorum. Türkiye’de herhalde en fazla Selçuk’a geliyorum. Çünkü burada çok iyi etkinlikler yapılıyor. Tarım gazeteciliği ile ilgili bir toplantıda kendi deneyimlerimi genç arkadaşlarla paylaşmak bana göre en büyük mutluluklardan biri oldu” diye konuştu.

Gazetecilikte branşlaşmanın öneminden bahseden Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, “Bir alana yoğunlaşıyorsunuz. Ben Türkiye’de siyaseti de diğer konuları da takip ediyorum ama her şeye tarım gözüyle bakıyorum” diye konuştu.

Genç Gazeteciler için Tarım Gazeteciliği Buluşması’nın ilk günü Tarım ve Gıda Yazarı Ziraat Mühendisi Bilge Keykubat’ın “Tarım ve Gıda Gazeteciliği ve Yerel Yönetimler” ve İlkses Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Erdal Erek’in “Gazetecilikte Branşlaşma ve Tarım Gazeteciliğinin Önemi” oturumları ile tamamlandı.