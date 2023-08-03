Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çayıralan ilçesinde (Y.K) isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilmiş olup şahsın evine operasyon düzenlendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde, ​Roma Dönemine ait paha biçilemeyen 1.5 metre boyunda Kartal figürü heykel ile, 178 cm uzunluğunda, 168 cm çapında tarihi eser niteliği taşıyan silindir obje ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Tarihi eser kaçakçılığı yapan (Y.K) isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü kaçakçılıkla mücadelemiz kararlıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi