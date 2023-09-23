Kaynaşlı-Abant kavşakları arasının onarım çalışması sebebiyle 46 gün ulaşıma kapalı kalacak.

Anadolu Otoyolu'nda Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşakları arasının, onarım çalışması nedeniyle Ankara yönünde 46 gün trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Sürücüler dikkat 46 gün ulaşıma kapalı olacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul-Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacaktır. Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında kalan 23 kilometrelik kesim (Bolu Tüneli dahil); tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül 2023 saat 08.00'den 9 Kasım 2023 Saat 17.00'ye kadar 46 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır. Bu süre boyunca söz konusu kesimde Ankara istikametindeki trafik, D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun İstanbul istikameti, trafiğe hizmet vermeye devam edecektir" denildi. (Haber Merkezi)