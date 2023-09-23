YOZGAT VALİSİ KİMDİR?

1973 yılında Ankara Güdül’de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Mehmet Ali ÖZKAN, 1999 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak, Gümüşhane Kaymakam Adayı, Afyon- İhsaniye ve Denizli- Beyağaç'ta Kaymakam Vekili olarak görev yapmıştır.

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İçişleri Bakanlığı yurtdışı eğitim stajı çerçevesinde bir yıla yakın süreyle İngiltere’de kalmıştır. Daha sonra sırasıyla Afyon-Başmakçı, Van-Gürpınar, Konya-Hadim, Düzce-Gölyaka, Artvin-Hopa ve  Bitlis -Tatvan İlçelerinde Kaymakamlık görevini yapmıştır. Ayrıca 07 Eylül 2017 - 31 Mart 2019 tarihleri arasında  Bitlis İli Yolalan Belediye Başkan Vekilliği  görevinde bulunmuştur. 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı  Kararname ile 2020-2023 yılları arasında 3 yıl süre ile Tunceli Valisi olarak görev yapan Mehmet Ali ÖZKAN, 09.08.2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  ile Yozgat Valiliğine atanarak, 16.08.2023 tarihi itibarıyla görevine başlamıştır.

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Arzu ÖZKAN Hanımefendi ile  evli olup, iki kız çocuğu babasıdır. (Haber Merkezi)