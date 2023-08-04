Akdağmadeni Kaymakamlığınca yapılan uyarıda 1 Eylül 2023 tarihine kadar ruhsatnamelerin yenilenmesi gerektiği söylendi.

Kaymakamlıktan konu ile alakalı paylaşılan açıklamada, “Yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşlarımızın 1 Eylül 2023 tarihine kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerekmektedir. Ruhsatnamelerini yenilemeyen vatandaşlarımızın ruhsatnameleri 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçersiz sayılacak ve ilgililer hakkında 2521 sayılı Kanun'un 13.maddesi kapsamında işlem uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan