Kaymakam Topuz, 2023 Yılı Yaz Spor Okulları kapsamında Gençlik Spor Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğünde öğrenciler için açılan kursları ziyaret ederek Gençlik Spor Müdürü ve Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Emre Yıldırım’dan bilgi aldı.

Futbol antrenmanı yapan çocuklarla da bir süre sohbet eden Kaymakam Topuz, Antrenör Hakan Altın’dan takımın durumu ve çalışmalar hakkında bilgi alarak teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çekildikten sonra antrenmandan ayrıldı.

Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Sivas Spor Okulu’na ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Topuz’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı ve Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, Topuz’a teşekkür etti.

“MEMNUNİYETLE KARŞILANDI”

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Ömer Aydoğmuş “Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Sivas Spor Okulu 7 - 12 yaş gurubu öğrencilerimiz Antrenör Hakan Altın ve Koordinatör İsmet Yaşar gözetiminde antrenmanlarına aralıksız devam etmektedir. Antrenman sırasında Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü öğrencilerimizi ziyaret eden Akdağmadeni Kaymakamımız Sayın Fatih Topuz ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Sayın Yunus Emre Yıldırım beye çok teşekkür ediyorum. Akdağmadeni Kaymakamlığı Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri olarak sahasıyla, yüzme havuzuyla, kitap okuma salonları, santranç kursları, yüzme kursları ve birçok sosyal etkinlikleri ile Akdağmadeni gençlerinin tamamına büyük hizmetler vermektedir. Bu bağlamda ilçe gençliğine sahip çıktıkları için kendilerini tebrik ediyor başarılar diliyorum” dedi. Ahmet Ayverdi