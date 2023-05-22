Yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulunan İlçe Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapacak firmaların sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde üretimini sağlaması için çalışmaları hızlı bir şekilde tamamladıklarını ifade etti.

Başkan Coşar, bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesinde kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatlarıyla ilgili sorunları çözdüklerini bildirdi.

“KULLANIMA HAZIR”

Boğazlıyan’ı ileriye götürecek adımlar attıklarını vurgulayan Coşar, “Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemizde yatırım yapacak firmaların sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde üretimini sağlaması için kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatlarıyla ilgili sorunları tamamen çözüme kavuşturarak kullanıma hazır hâle getirdik. Boğazlıyan'ı ileri teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ve istihdamı artıran doğru üretim alanlarını destekleyerek, en büyük sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu. Ahmet Ayverdi