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Sorgun Bakım Evinde sokak hayvanlarının rehabilitasyon ve tedavi işlemlerinin veteriner hekimler eşliğinde gerçekleştirildiğini söyleyen Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, “Burada sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasından kuduz aşılarına, çip ve küpe takımına kadar birçok işlem yapılarak canlar kayıt altına alınıyor. Bir çok can bakım evimizde belediyenin tüm imkanları kullanılarak tedavi ediliyor. Uyuz tedavilerinden tutun, yaralanmalara kadar, serum takmadan, kırık sarımına kadar birçok faaliyet bakim evimizde yapılmaktadır. Bu aşamada yapılan tüm uygulamalar kayıt altına alınmaktadır.” dedi.

Sokak hayvanlarının emanetinin kendi sorumluluklarında olduğunu da belirten Başkan Ekinci, “Sorgun Belediye Başkanı olarak yıllardır çalışmalarımızın tamamında ahlaki ve insani duygularımızı ön planda tutarak bu şuur ve inançla hizmet verdik. Tüm Sorgun halkının nasıl ki başkanı isem sokak canlarının da emanetinin bize olduğunu bilerek Sorgun’umuza yakışır üslupla hizmet vermekteyiz. Gerek halkımızın güvenliği, sağlığı için gerekse bu canlıların sağlığı için gerekli önlem ve tedbirler bakım evimizde alınmaktadır. Bu güne kadar eleştirilere, fikirlere açık bir belediyecilik anlayışı ile hizmetlerimizi sürdürdük ve bu üslubumuzdan dolayı da bu eser hepimize ait.” diye konuştu.

Can dostlarını her zaman hatırlayacaklarını da vurgulayan Başkan Ekinci, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yılmadan en güzel hizmeti Sorgunumuza sunmak için gece gündüz mücadele ettik ve bu günlere geldik. Sorgun için düşündük, hayal ettik ve başardık. Örnek bir belediyecilik anlayışı içinde yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımız memleketimiz ve halkımız için olmuştur. Bu çalışmalarımız içinde yine bizlere emanet sokak canlarını da unutmadık, unutmayacağız.” sözlerine yer verdi.

Başkan Ekinci, sokak hayvanları için maddi ve manevi destek veren hayvan dostu Esma Arslan’a ve ilçe halkına da teşekkür etti.