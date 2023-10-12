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Toplantıya misafir konuşmacı olarak emekli İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Konferans Ekim ayı mutad personel toplantısının tamamlanmasının ardından Mustafa Turkut’un okuduğu Kur'an-ı Kerim'i sonrasında başladı.

Yusuf Sarıkaya tarafından katılımcıları selamlayarak konferansına başladı.

Sarıkaya konuşmasında, “Kırk yılın üzerinde görev yapmış, ihtisasla birlikte 13 yıl dini tedrisat örmüş bir büyüğünüz olarak bazı tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kez daha bu ortamı sağlayan Değerli Müftümüze teşekkür ediyorum. Bir yaz tatilinde köyüme geldiğimde Yozgat’ın manevi şahsiyetlerinden Şeyh zade Ahmet Efendi’yi ziyaret edip tavsiyelerini aldım. Kendisi bana özellikle şunları ders olarak verdi adeta: “Genç öğretmen öğrencilerini iyi yetiştir. Dünya malına tamah etme, Daima abdestli ol.” Bu benim hayatım boyu virdim oldu. Din gönüllüsünün görev dışında şahsi bir manevi alanı olmalı. Bu sadece kendince bilinmeli” şeklinde konuştu.

“AŞKLA YAPILACAK ÜÇ GÖREV VAR”

Sarıkaya, “Bence Aşkla yapılacak üç görev var diyorum. Birincisi bizim görevimiz. Yani gönül doktorluğudur. Gönüllere gireceğiz. Bu kadar çeşitlilik arz eden cemaate rağmen gönüller fethedeceğiz. İkincisi aşk katmadan yapılamayacak görev eğitimcilik. Bu da akıl ve irfan doktorluğudur. Çünkü yoklu âleminden dünyaya düşen insanı melekût âlemine çıkaracak, akılları düzgün çalıştırmanın yolunu öğretecek ordudur eğitim ordusu. Aşksız yapılamayacak görevlerden birisi de üçüncüsü tıp doktorluğudur. İnsanların en zayıf anında onlara hizmet aşksız olmaz. Bu üç sınıf görevini aşk hamuru ile yoğurmadan faydalı olamaz. Bu iç sınıfın ceplerinin dikili olması gerekir. Diğer ikisi bizim alanımızın dışındadır. Biz kendi alanımıza aşk iksiri katma durumundayız” dedi.

“HAYIR FAALİYETLERİNDE CEMAATTEN GERİ KALMAYACAĞIZ”

Hayır faaliyetlerinde cemaatten geri kalmayacağız. Yardım çağrısı yaptığımızda cemaatten önce biz yardımda bulunacağız imkânlarımız dâhilinde. Sohbetlerimiz için ciddi hazırlık yapılması gerektiğini belirten Sarıkaya konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Kendimiz yetiştirmeyi ihmal etmeyeceğiz. Alan becerimizdeki zaaflarımızı tamir edeceğiz. Her düzeyde din gönüllüsü Kur’an ve Hadis Külliyatına vakıf olacak. Asla önceden okunmadan hutbeye çıkılmayacak. Kur’an Kursu hocası hangi konuyu anlatacaksa mutlaka önceden hazırlık yapacak. Söylenmeyeceğiz, usulünce söyleyeceğiz. Görev yaptığınız kuruma aidiyetiniz güçlü olacak. Kurumsal aidiyet sadece sembolik olmamalı. Hasta arkadaşımız ziyaret edilmeli. Sıkıntılı arkadaşımıza yardımcı olmalıyız. Bazı kendi tecrübelerinizi de devreye sokarak kendinize ait bir ajandanız olmalı. Hiçbir toplantıdan bir cümle bile olsa not almadan kalkmamalısınız.”

Konferansın son bölümünde Sarıkaya İlçe Müftüsü, Zühdü Eleveren, Yusuf Sarıkaya’ya hafta anısına Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "İstikamet Öyküleri Yolcu' isimli eseri takdim etti. (Yasin Nazım Kayhan)