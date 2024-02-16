Sorgun Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü faaliyetleri kapsamında Karşıyaka Caminde sabah namazı buluşması programı yapıldı.

Programa İlçe Müftüsü İsa Yaykın, İlçe Vaizi Selman Çiloğlu, İlçe Gençlik Koordinatörleri, çok sayıda vatandaş katıldı.

Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın’ın kıldırdığı Sabah namazının ardından başta Şehitler için, Filistin’de zulme uğrayan vatandaşlar ve bütün ölenler için dua edildi.

Müftü İsa Yaykın, Karşıyaka Cami Görevlileri Mehmet Baran ve Ahmet Turgut olmak üzere bu organizasyonda emeği geçen tüm görevlilere ve bu buluşmaya katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.