Çekerek yolunun altyapısını tamamen bitirdiklerini dile getiren Ekinci, ‘'İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon kısmında değişmesi gereken yerler vardı. Onları tamamen değiştirdik. Çekerek yolundaki büyük boruların tamamı bitti. Şimdi abone boruları yapılıyor. Öncelikle Eymir yolunu bitireceğiz. Aşağı yukarı 15-20 gün içinde Eymir yolunun asfaltını bitiririz diye tahmin ediyoruz. Buradan Çekerek Caddesi şimdiki adıyla Alparslan Türkeş Caddesi, sonra Dr. Şevket Bağcı Caddesi, sonra Hanbaşı en sona da İmam Hatip Caddesi olmak üzere bu seneki programımız bu şekilde. Tabi hava şartları ne kadar imkan verir, bilemiyoruz. Yetiştirmek için uğraşıyoruz, yetiştiririz diye tahmin ediyoruz. Bizim bu ilk 5 yıldaki programımız yani bu seçim dönemindeki programımız şehir merkezinin tamamı, bir de mahallelerin ana arterleri yani ana girişleri. Mevlana Caddesi, Dr. Şevket Bağcı Caddesi, Eymir Yolu, Çekerek Yolu, İmam Hatip Caddesi planımız bu. Ondan sonra mahalle içlerine nasip kısmet olursa önümüzdeki seçimlerde bu tarz bir başarı kazanırsak ondan sonraki dönemde yine yıllık programdayız. Bu sefer bir mahallenin tamamını ara sokakları yaparak gideceğiz. Bizim öngörümüz yaklaşık 8-9 yıl içinde Sorgun'umuzun tamamının altyapı, yol ve kanalizasyon problemi bitecek. Şimdilik ana arterler ana girişler sonrasında da mahalle içleri şeklinde planlıyoruz'' dedi. (İHA)