Muhakkak duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum bu cümleyi bir yerlerde. Zaten bunca benim falanca tanıdığım var deyip, ben şu ya da buyum diye ortaya çıkan insancıklar var oldukça duymamış olmanız imkansız. Her alanda öyle çoklar ki, insanın “Bu ülkede yaşanmaz” diye avaz avaz susası geliyor. Çünkü konuşmasının sadece ağzını yoracağını biliyor.

Olsun, varsın yorulsun. Belki bir kişiyi dahi olsa böyle olmaktan kurtarırız. “Birine bin versin.” diye dua ederdi bir büyüğüm ola ki bu duruma denk gelir…

Mülakat öncesi üniversitede karşılaştığım çok ama çok hakkaniyetli* bir profesörün bana bir tanıdığımın olup olmadığını sormasıyla eşdeğer şeyler yaşıyorum bu aralar ve şaşırtıcı, hala şaşırıyorum.

Bir hastane, bir adliye, bir eğitim kurumu, bir banka bir . . . sıra beklenmesi gereken her yer. Bu bütün mekanlardan sorumlu tam tabiriyle zavallı güvenlik görevlileri ve her işini “Ben falancayım.” ya da elindeki telefonuna sarılıp “Alo merhabalar , evet müdürüm ben şuradayım ve ben böyle böyle bir durum yaşadım. Hemen müdahale edilsin istiyorum.”cular.

Ben onlara Sözde İnisiyatifçiler diyorum.

Bu ismin de bir hikayesi var ama yazıp yazmamak arasında gidip geliyorum.

Çok büyük devlet kurumlarında sırf inisiyatif kullanmayıp işini hemen halletmedi diye ve sırf işini yapmasından ötürü kendi görevinden olan dört çocuklu devlet* memuru geliyor da aklıma, yazıklar olsun diyorum belki onlarca kere. Bir devlet memurunun kişiliği, saygınlığı ve mesleği bu kadar kolay nasıl ayaklar altına alınır, aklım almıyor. İçine düştüğü durumdan bahsetmiyorum bile.

Hakikaten bu işler böyle mi yürüyor? Ben şuyum buyum ya da şucu bucuyum diye gereksiz yere saatlerce devlet memurlarını görevinden alıkoyacaksın, işin bir şekilde hallolacak. Çünkü o devlet* memurunun da amiri senden, buna rağmen egon tavan yapsın diye orda sen zorluk çıkardığın için, diğer tüm insanları korumakla görevli devlet* memurlarını işinden, yerinden edeceksin.

Vallahi koca bir,

“Vaaaayyyy bee…”

Görevinden edilen memurun iki eli iki yanında çaresizce, “Bu işler böyle. Artık diyecek ne sözüm kaldı ne de kendimi açıklamaya takatim. Bıktık bıktık. Benim amirim, nasıl inisiyatif kullanmaz da Sayın …… ‘ı burada bekletirsin dedi hem de ilk kez değil. İşten mi atılacağım, bayramım olur.” diyişi.

İnsanın ağzına çok şey geliyor . . !

Boşa mı kürek çekiyoruz diyorum her yerde hakkaniyetli olalım diye kendimizi maddi manevi yetiştirirken. Bunca doğruya yazık değil mi?!!! Bizden daima üstlerde birileri olacak ve o birileri hep bu şekilde işlerini halledecekse işimiz Allah’a kaldı ki şüphesiz en güzeli…

Vicdan !

Duyun biraz olsun sesini ve hiç olmadık yerde susturmayın. Şimdi o büyük referanslarınız işinizi halledebilir ama bunun bir de ahreti var. Referansı Allah olursa bir insanın olacaklardan kimse sorumlu değil bilin istedim. Adaleti ve hakkı kusursuz gözetecek olan sadece O’dur.

Vay halinize referansı Allah’tan başkası olan sözde inisiyatifçiler.

Rabbim sayınızı tüketsin.

Selametle...