Türkiye’de gayrimenkul alım satımları, hem tapu harcı hem de değer artış kazancı vergisi açısından önemli bir gelir kaynağıdır. Ancak yıllardır süregelen bir sorun vardır: Tapuda satış bedeli, çoğu zaman gerçek bedelden düşük gösterilmektedir. Bu durum hem devletin vergi kaybına yol açmakta hem de ilerleyen dönemde alıcı ve satıcı açısından hukuki ve mali riskler doğurmaktadır.

1. MEVA Sistemi ve Dijital Denetim

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 itibarıyla MEVA (Mekânsal Veri Analiz Sistemi) üzerinden son 5 yılın tapu satışlarını incelemeye almıştır. Bu sistem:

- Emlak ilan sitelerindeki satış fiyatları,

- Banka ekspertiz raporları,

- Belediyelerdeki rayiç bedeller

ile tapuda beyan edilen bedelleri karşılaştırmaktadır.

2. Vergisel Sonuçlar

Gerçek bedelin düşük gösterilmesi, şu alanlarda ek vergi doğurmaktadır:

- Tapu Harcı: Eksik beyan edilen bedel üzerinden ödenen harç, fark tespit edildiğinde cezalı olarak tahsil edilmektedir.

- Gelir Vergisi (Değer Artış Kazancı): Satıcı, ileride satış yaptığında düşük beyan nedeniyle daha yüksek kazanç elde etmiş gibi görünebilir ve fazla vergi ödemek zorunda kalır.

- KDV: Ticari nitelikli satışlarda, eksik beyan edilen bedel için ilave KDV riski ortaya çıkar.

3. Uygulanan Cezalar

Tespit edilen fark için:

- Eksik ödenen harç + vergi,

- Üzerine %53’e varan vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanabilmektedir.

4. Alıcı ve Satıcı Açısından Riskler

- Alıcı için: Bankadan kredi kullanırken ekspertiz raporundaki değer, ileride satarken değer artış kazancını yükseltebilir.

- Satıcı için: Vergi incelemesine tabi olma riski ve cezalı tarhiyatlarla karşılaşma ihtimali vardır.

Tapu satışlarında gerçek bedelin doğru beyan edilmesi, sadece devletin vergi gelirini artırmakla kalmaz, aynı zamanda alıcı ve satıcı açısından uzun vadede hukuki ve mali riskleri ortadan kaldırır. Dijital denetim araçlarının gelişmesiyle birlikte, düşük bedel beyanı artık kısa vadeli bir “avantaj” değil, uzun vadeli büyük bir risk haline gelmiştir.