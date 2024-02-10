Sivas’ta aşıklık kültürünü yaşatmak için faaliyet gösteren Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar Şairler ve Halk Oyunları Derneği’nin yıllardır çözüm arayan yer problemi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından çözüldü, aşıklarda Bilgin’e kendi yöntemleriyle teşekkür etti.

Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar Şairler ve Halk Oyunları Derneği’nin (SİFAHOD) yaşadığı yer problemine Belediye Başkanı Hilmi Bilgin çözüm buldu. Derneğe tarihi kent meydanında yer tahsis eden Belediye Başkanı Bilgin, aşıklık kültürünün gelecek nesillere aktarılması konusunda aşıkların büyük rol oynayacağını belirtti.

SİFAHOD Derneğine tahsis edilen ve kültür otağı adı verilen dernek binasının açılışına Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Dernek binası kurdele kesimiyle açıldı. Aşıklar yıllardır çözüm aradıkları yer sorununun çözülmesiyle büyük bir mutluluk yaşadı. Aşıklar davetlileri ve sazlı sözlü kendi usulleriyle karşıladılar. Türküleriyle Bilgin’e teşekkür ettiler. SİFAHOD derneği başkanı Ahmet Ayık tarafından Belediye Başkanı Bilgin’e teşekkür plaketi ve saz hediye edildi.

“Tarihi kent meydanında âşıklar derneğimize yer tahsis ettik”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Sivas’ımızın en önemli özelliklerinden bir tanesi aşıklık geleneğidir. Yıllardır derneğimiz bu noktada Sivas’ın kültürünü ve aşıklık geleneğini yaşatmak adına birçok faaliyette bulunuyor. Dernek başkanıyla yapmış olduğumuz görüşme sonucunda bu kültürün daha güzel bir mekanda gelecek nesillere aktarılması noktasında bir kültür otağı ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Şehrin en güzel yeri olan tarihi kent meydanında âşıklar derneğimize yer tahsis ettik. Bundan sonra derneğimiz aşıklık kültürünü gelecek nesillere aktarma yönünde faaliyetlerini güzel bir şekilde icra edecekler. Derneğimizle birlikte tarihi kent meydanında birçok etkinliğe imza atarak aşıklar kültürünü yaşatacağız. Allah hayırlı uğurlu eylesin” şeklinde konuştu.