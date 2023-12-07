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Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Olgun Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın, camlarının karton yapıştırılarak dışarıdan görünmesini engelleyecek şekilde kapatıldığını fark eden polis, yaptıkları teknik ve fiziki takipte içeriye şüpheli şahısların girip çıktığını tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 47 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 10 kilo açık kıyılmış tütün, 2 adet otomatik sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili Ç.A. ve R.A. isimli 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.