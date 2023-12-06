Ankara’da servis otobüsü demir bariyerleri aşarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 09.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Bağlıca Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başkent Üniversitesi’ne ait B.Ü. idaresindeki 06 C 0566 plakalı servis otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada servisteki 5 kişiden şoför ile bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA