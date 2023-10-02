1 Ekim dünya genelinde Yaşlılar Günü olarak kutlanmaktadır. Hem dünyamızda hem de ülkemizde her geçen gün yaşlı nüfusunun arttığını belirten Şen, “Artan yaşlı nüfusunun ihtiyaçları da giderek artmaktadır. Yaşlılık yaşamın doğal bir sürecidir” dedi.

Şen, İnsan doğar, büyür ve doğduğu günden itibaren yaşlanmaya başlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 65 yaş üstü bireyler yaşlı kabul edilir. 65-74 yaş arası genç yaşlı, 74-85 yaş arası orta yaşlı, 85+ yaş da ileri yaşlı olarak kabul edilir şeklinde konuştu.

Şen yaptığı açıklamada, “Yaşlılık, yaşamın son raddesi olarak görülmemelidir. Sağlıkla alınan yaş insanın hayat kalitesini yükseltir. Yaşlanmanın en büyük düşmanı yaşla gelen sağlık sorunlarıdır. Bu sorunların yanında da kişinin kendisinin artık yetersiz olduğuna inandırması psikolojik açıdan en büyük zararı verir. Kişinin kendisini eksik görmesi, her işten elini çekmesi ona daha büyük sorunlar yaşatır. Durumuna bağlı olarak günlük yaşam aktivitelerine devam etmesi yaşlı bireyin daha aktif bir yaşam sürmesini sağlar. Eskiden yaptığı işleri birden bırakan çoğu kişide depresyon görüldüğü için sağlığı da daha çabuk bozulmaktadır" dedi.

Şen, "Alzheimer, demans gibi sağlık sorunlarının erken teşhisi yaşam kalitesini arttırır. Uzun yaşamak değil sağlıklı yaşamak önemlidir. Kurduğumuz Sağlıklı Yaş Alma (YAŞAM) Merkeziyle beraber şehrimizdeki yaşlılarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Kendilerini yalnız hissettirmemeye, olan sorunlarını çözmeye, sosyal anlamda da yalnız kalmamalarını sağlıyoruz. Sağlık kontrollerini düzenli olarak yapmaya, sadece fiziki değil psikolojik anlamda da yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Yaşlılar geçmişin aynasıdır, biz de bu aynadan geleceğimize yön veririz. Bizler yaşlılarımıza destek olmalı, onların hayat tecrübelerinden yararlanmalı ve onlara kendilerini değerli hissettirmeliyiz. Yaşlılarımız, kültürümüzü, değerlerimizi yarına taşımak için en değerli varlıklarımızdır” ifadelerini kullandı. (Yasin Nazım Kayhan)