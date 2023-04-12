Özükavlak Belediyesi çöp kovalarını yenilemeye başladı. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmada dekoratif çöp kovalarını kentin belirli noktalarına takmaya başladı.

Daha temiz bir kent için çalışmalarına ara vermeden devam eden Belediye, kent merkezinde halkın yoğun olarak kullandığı caddelere daha önceden yerleştirilen kullanılmayacak durumda olan çöp kovalarını yeniliyor. Çalışmalarda ekipler, kırılan ve kullanılmayacak durumda bulunan çöp kovalarının sökümünü yaparak yerine yeni çöp kovaları monte ediyor. Çalışmaların Özükavlak genelinde devam edeceği belirtildi.

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal da konu ile ilgili açıklamada bulundu. Belediye Başkanı Oğuz Ünal açıklamasında, “Kasabamızın çehresini değiştirmeye devam ediyoruz dekoratif belediye logolu çöp kovalarımız kasabamız merkezinde yerlerini aldı hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu. Haber Merkezi