Sarıkaya Seçim İrtibat Bürosu AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı Abdulkadir Akgül’ün katılımıyla açılışı yapıldı.

AK Parti Sarıkaya Seçim İrtibat Bürosu açılışı için Sarıkaya’ya giden AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı Abdulkadir Akgül, karargâh açılışında konuştu.

“TEŞEKKÜRLER SARIKAYA”

Seçim İrtibat Bürosu açılışında konulan AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı Abdulkadir Akgül; “Heyecan burada, inanç burada, coşku burada. Bugün karargâh açılışımızı coşkulu bir kalabalıkla, miting havasında gerçekleştirdik. Doğup, büyüdüğüm topraklardan bugün güçlü bir ses verdik. Teşekkürler Sarıkaya, teşekkürler Yozgat. Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adam diyerek 14 Mayıs seçimleri için gece gündüz demeden sahada çalışıyor, hemşehrilerimize 7’li ittifak tehlikesini anlatıyoruz. Yozgat vatanın kalesi, milletin sarsılmaz yeridir. Yozgatlı bu ittifaka asla prim vermez. 7’li ittifakı hepimiz görüyoruz. Bugün dağdakilerin açık desteklerini izliyoruz. Yozgat bu duruma eyvallah demez. 14 Mayıs’ta gerekli cevabı yine sandıkta verecektir” dedi.

“YOZGAT BENİM SEVDAM”

AK Parti iktidarı döneminde büyük yatırımlara imza attıklarını kaydeden Akgül, “Birileri konuşur ama AK Parti hizmetleriyle konuşur. Yozgat’ta cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı olan hızlı treni şehrimize kazandırmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. İnşallah 26 Nisan’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleriyle bu büyük yatırımı açacağız. Bu büyük güne tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. Yozgat benim sevdam. Doğup büyüdüğüm topraklara hizmet etmek için, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a güç vermek için yine sizlerin huzurundayım. Yozgat bizi, biz Yozgat’ı iyi biliriz. Sizlere layık olmaya çalışacağım. Yozgat’ı ve tüm ilçelerini kucaklayacağım ve hizmet için var gücümle çalışacağım” dedi. Haber Merkezi