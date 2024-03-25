Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Projeleri programı kapsamında 2023/2 döneminde önemli bir başarı elde etti.

8 farklı projeyle destek alan Yüksekokul, bilimsel araştırma ve geliştirme alanında önemli adımlar attı.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Şemsinnur Göçer, destek alan projelerin danışmanı olan öğretim elemanlarını ve proje yürütücüsü öğrencileri tebrik ettiğini belirtti.

Bu başarının, Yüksekokulun bilimsel araştırma ve inovasyona verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirten Doç. Dr. Şemsinnur Göçer, öğrenci ve öğretim elemanlarının gayretlerinin meyvesini bu şekilde toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.