Yemek programında Kaymakam Ahmet Nuri Demir, eşi Ayşenur Demir, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Savcısı Sebiha Aysun Sızma, Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Kızıl, Emniyet Müdürü Evren Seven, Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokul Müdürü Dr. Şemsinnur Göçer,Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özgür Selçuk Aytekin, İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, Şehit Aileleri Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen, şehit aileleri ile gazi ve yakınları katıldı.

Şehit ailesi olma şerefine ulaşan ailelerin milletin kalbinde yüksek bir yere sahip olduğunu belirten Demir, şu ifadelere yer verdi; "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanının veriliş yıldönümü bu vesileyle başta Gazi Paşamızı ve Cumhuriyetimizden öncesinde ve sonrasında bu topraklarda gazilik mertebesine erişen gazilerimizi saygı ile anıyorum. Hayatta olanlara sağlık sıhhat diliyorum. Anadolu toprakları Malazgirt’te bismillah diyerek açıldı, Osmanlıda bu yol yürüdü ve Cumhuriyetle yeniden filizlenip topraktan fışkırdı. Biz bu topraklara geldik sahip çıktık ve vazgeçmedik. Bu cümleyi kullanmanın sözde ifadesi çok gelebilir ama bu süreçte nice kahraman vatan evladı canıyla vücuduyla bu topraklara nefes oldu. Bu vesileyle ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Bu kutlu mücadelede yaralanan tüm gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum."

Şehit Aileleri Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen, ise bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin sağlanması adına önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizleri bu günümüzde yalnız bırakmayan başta Kaymakamımız ve çok değerli konuklarımıza teşekkür ederim. İnşallah daha iyi ve güzel günlerde bir araya geliriz" dedi.

Hep birlikte yenen yemeğin ve okunan duanın ardından program sona erdi. (Haber Merkezi)