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Yozgat’ın Sarıhacılı Mahallesi'nde yaşayan Yasin ve Filiz Yoldaş çifti, 2 dönümlük arazilerinde ata tohumlarıyla domates, fasulye, mısır, patlıcan, bamya, kavun, kabak, biber ve salatalık gibi sebzelerin üretimini gerçekleştiriyor.

Yoldaş çifti, bu ürünleri belli aşamalardan geçirerek atalık tohum elde ediyor. Gönüllülük esasına dayanarak ürettikleri atalık tohumları Türkiye’nin dört bir yanına ücretsiz olarak dağıtan Yoldaş çifti, gelecek nesillerin doğal ve sağlıklı ürünler tüketmelerini amaçlıyor. Yoldaş çifti, herhangi bir katkı maddesi ve kimyasal kullanmadan tamamen doğal bir şekilde atalık tohumlarından üretim gerçekleştiriyor.



“ÜCRETSİZ DAĞITIM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

GDO’lu ve hibrit ürünlerin bütün hastalıkların kaynağı olduğuna değinen Filiz Yoldaş, son 5 yıldır atalık tohumu ürettiğini söyledi. Türkiye genelinde 25 ilde Birlik ve Dayanışma Bahçeleri tarafından atalık tohum üretildiğini ve Yozgat’ta da kendisinin ürettiğini belirten Yoldaş, “Bizler hibrit ve GDO’lu ürünlerin ve tohumların, vatanımızı, toprağımızı, geleceğimizi zehirlediğini düşünerek daha sağlıklı nesiller için hibrit ve GDO’lu ürünlere savaş açmış bulunmaktayız. Tüm hastaların başı bu tohumlardan çıkıyor. Bizler ata tohumunu tanıtıp anlatarak topraklarımızı ve gelecek nesillerimizi hasta olmaktan kurtarmayı amaçlıyoruz. Bunu biz insanlığımıza ve vatanımıza olan borcumuz olarak düşünüyoruz. Bunun için de ata tohumu üretiyoruz. Ülke geneline de ücretsiz bir şekilde dağıtımını yapıyoruz” dedi.



“150 ÇEŞİT ÜRÜN ELDE EDİYORUZ”

2 dönüm alanda birçok sebzenin 150 türünü ata tohumuyla ürettiklerini de belirten Yoldaş, “Bu ürünlerin kasım ayında hasadını yapıp tohumlarını alarak ülke geneli olduğu gibi Yozgat ta da ücretsiz bir şekilde dağıtımını yapıyoruz. 90 çeşit domates, 10 çeşit fasulye, 12 çeşit mısır, 10 çeşit patlıcan, 5 çeşit bamya, kavun, kabak, biber ve salatalık şeklinde bu yıl 150 çeşit ektim. Bunların tamamen tohumlarını alıp kontrollünü ve kodlamasını yaparak tohumlarını aldım ve paketleyerek hazır hale getirdim. Daha sonra da dağıtımını yapacağız. Bu süreçte benim en büyük destekçim eşim ve ailem oldu. Her şeyi kendi imkanlarımızla ve gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Bizim amacımız sadece hastalıklı tohumlardan kurtulmak” şeklinde konuştu.



“TOHUMLARI GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE ÜRETİYORUZ”

Yasin Yoldaş ise eşiyle birlikte atalık tohumu ürettiklerini söyleyerek, “Bu tohumlar tamamen organik. Türkiye’nin 4 bir yanına atalık tohumları ücretsiz dağıtıyoruz. Amacımız insanlarımızın hormonlu ürünlerden uzak durması. Domates, biber, patlıcan, kabak, mısır gibi ürünleri 2 dönüm alanda eşimle üretiyoruz. İnsanlara tamamen doğal, hastalıksız ürünler sunmaya çalışıyoruz. Tamamen gönüllük esasına göre bu tohumları dağıtıyoruz” ifadelerine yer verdi.