Bölgesel Amatör lig 6’ncı grupta ligi 4’üncü sırada bitiren Yozgat Belediyesi Bozokspor, 1. Amatör Ligi lider bitiren Sorgun Belediyespor ile play out karşılaşmasında kendi sahasında konut etti.

1. Amatör Lig birincisi Sorgun Belediyespor’a da kupa takdimini yapan ASKF Başkanı Hakan Bektaş, maç sırasında açıklama yaptı. Kupa takdimine Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci de katıldı.

“İLİMİZİ TEMSİL EDECEK”

Başkan Bektaş açıklamasında, “2022-2023 sezonunun sonundayız. Yozgat ilimizi 2023-2024 sezonunda bölgesel amatör ligde bir takımımız temsil edecek. Bununla alakalı 2023-2024 yılında ilimizi temsil edecek takımımızı belirleyecek Bal Baraj müsabakası oynandı. Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Sorgun Belediyespor arasında gerçekleşti. Yozgat Belediyesi Bozokspor Bal liginde mücadele etti. Sorgun Belediyespor ise 1’inci Amatör küme lig şampiyonu oldu. Statü gereği tek maç üzerinden bir müsabaka oynandı. Bu müsabaka sonucunda ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hakemlerimiz, gözlemcilerimiz görev yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan aldığımız izinle Yozgat 1’inci Amatör Küme Lig şampiyonu Sorgun Belediyespor’a da kupalarını takdim ettik” dedi. Alpaslan Demir