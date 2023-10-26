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Aksaray’da pazar alışverişi yaptıktan sonra motosikleti ile kavşaktan dönerken otomobille çarpışan yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi Makas Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacılar Harmanı Mahallesindeki Perşembe Semt Pazarı’ndan alışveriş yaptıktan sonra 68 AAF 676 plakalı motosikleti ile evine giden Nazif Ç. (67), kavşaktan dönüş yaptığı esnada aynı istikamete dönüş yapan E.Ş.L. (36) idaresindeki 70 EU 107 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosikletten düşen yaşlı adam yola savrulurken kanlar içinde kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.