TEKNOFEST’te teknik kontrol aşamasını başarılı bir şekilde tamamlayan Bozok Üniversitesi BEEM takımı aracı, parkurda yarışmaya hak kazandı.

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finalleri 10-13 Nisan 2023 tarihleri arasında Bilişim Vadisinde gerçekleştirilecek.

KENEVİR KUMAŞINDAN YAPILDI

TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç yarışlarına uzun süredir hazırlanan BEEM takımı, Bozok Üniversitesi Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri öğrencileri tarafından oluşuyor.

Geçen yıl ikinci olan BEEM Takımı, insansız ve elektrikli araç teknolojileri gelişimine önemli katkı sunuyor. Bu yıl takım üyeleri hazırlıkları Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çetin danışmanlığında ve takım kaptanı Arş. Gör. Fatma Nur Ortataş tarafından yapılıyor.

TEKNOFEST parkurunda yarışmaya hak kazanan BEEM takımı aracı 1.2 kw güce sahip iki elektrikli motor ile hareket etme özelliğine sahip bir araç olarak tasarlandı. Araç kontrol kartı ve insansız hareket için kullanılan yapay zekâ öğrenciler tarafından geliştirildi. Araç, özel bir pistte kendi kendine hareket edebilecek, şeritleri takip edebilecek, bir yolcu alıp indirebilecek, kırmızı ışıkta durabilecek şekilde programlandı. Ayrıca bu yıl üretilen yeni araç kabuğunda Üniversitemizin ihtisas alanı olan kenevir kullanımı ile kaporta aksamı 25 metrelik kenevir kumaşından yapıldı.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar BEEM takımına yarışmalarda sponsor olmuştu.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST yarışlarında önemli başarılara imza atan BEEM takımını, hayallerin gerçeğe dönüşmesini gerçekleştirdikleri için gurur duyduğunu söyledi.

YARIŞMA BAŞLADI

Sürücülerin herhangi bir müdahalesi olmadan otomobillerin trafikte güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayan otonom sürüş teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Türkiye de bu teknolojik dönüşümü kaçırmamak amacıyla Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bünyesinde Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması düzenliyor. 5'incisi gerçekleştirilen yarışmaya, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi ev sahipliği yapıyor. Yarışmanın final etabı, 31 takımdan 460 gencin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Özgün araç ve hazır araç kategorilerinde mücadele edecek gençler, zorlu parkuru tamamlayarak ipi ilk sırada göğüslemek için var güçleriyle çalışacak. Melike Aslı Arslan