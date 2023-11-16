Pansiyonlar iyileştiriliyor

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Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan çalışmalar ile öğrencilere daha iyi bir ortam sağladıklarını belirten Doğan, “Pansiyon ve diğer yaşam alanlarımızda yapılan temizlik ve düzen işlemlerini yerinde tespit etmek amacı ile pansiyonlarımızı ziyaret ettik. Ara tatilin öğrencilerimizin barınma imkanlarının iyileştirilmesi konusunda fırsat olarak değerlendirdik. Eğitimde fırsat eşitliğinin her öğrencimizin erişimine sunulması için çalışan idareci ve görevlilerimize teşekkür ederim” dedi.