Boğazlıyan Şeker Fabrikasının 17’nci Pancar alım kampanyası açılış töreniyle başladı

Törende bir konuşma yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Boğazlıyan Şeker Fabrikasının 17’nci kampanya açılışını gerçekleştirdik. Kampanya açılışına Mustafa Elitaş, Boğazlıyan Kaymakamı, Belediye Başkanı, Yenipazar Belediye Başkanı, AK Parti, MHP ve CHP Boğazlıyan ilçe Başkanları, yöneticileri, Ticaret Borsası Başkanı, Nakliye Kooperatifleri Başkanları ve yöneticileri, Ziraat Odası Başkanları, muhtarlar, bölgeden çok sayıda aziz çiftçi kardeşimiz teşrif ettiler. Başarılı ve bereketli, kazasız belasız, çiftçilerimiz için bol kazançlı bir kampanya diliyorum. Güzellikle başlayan kampanya yine güzellikle ve ağız tadı ile tamamlanır inşallah” dedi.

ÇİFTÇİMİZİN HANGİ ŞARTTA ÜRETİM YAPTIĞINI BİLİYORUZ

Pancar çiftçimizin hangi şartta üretim yaptığını çok iyi biliyoruz. Çiftçilerimizin üretimlerini artırması ve daha fazla kazanması için planlama yaptıklarını belirten Başkan Akay, “Fabrikaları güçlendirmenin yanında asıl sahipleri olan üreticilerimizi de düşünmek durumundayız. Çiftçi kazanmalı ki, fabrikalar daha fazla üretim yapsın, yeni istihdam alanları oluştursun ve ülkeye daha fazla katkı sağlasın. Kayseri Şeker olarak bu manada gücümüzün en son noktasına kadar çiftçimizin ayakta kalması ve üretimlerini artırması için çaba göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN”

Yeni kampanya döneminin Kayseri Şeker ailesine ve tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ise, “Direksiyon başında emek veren tüm şoförlerimizin de kazasız, belasız yolu açık olmasını temenni ediyorum” dedi.

Açılış töreninin ardından fabrikaya ilk şeker pancarını getiren 5 çiftçiye, hediyeleri takdim edildi. (Alpaslan Demir)