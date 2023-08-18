Vali Mehmet Ali Özkan, Mülki İdare Amirleri toplantısı gerçekleştirdikten sonra kurum il müdürleri ile bir araya gelip tanıştı.

MÜLKİ İDARE AMİRLERİYLE TANIŞTI

İlk olarak Mülki İdare Amirleri toplantısı Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapıldı. Vali Özkan, Mülki İdare Amirleri ile tanıştı.

Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları katılım sağladı.

Toplantıda, ilin güncel durumu, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde görüşmeler yapıldı. Ayrıca, koordinasyonun sağlanması ve işbirliğinin artırılmasıyla birlikte ilin tüm paydaşlarıyla daha etkin bir iletişim kurulması gerektiğini vurgulandı.

KOORDİNASYON VE İŞ BİRLİĞİNE VURGU YAPTI

Mülki İdare Amirleri toplantısından sonra Özkan, kurum il müdürleri ile Valilik Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

Toplantıda Özkan, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin gerekliliğini ifade etti. Melike Aslı Arslan