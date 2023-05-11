Tunçerler Grup tarafından hayata geçirilen ve bölgenin en büyük projesi konumunda olan Otonomi Yozgat Sorgun Projesi’ni ziyaret eden İYİ Parti Yozgat Milletvekili adayı Lütfullah Kayalar; Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tunçer ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Tunçer ile birlikte incelemede bulundu.

Böyle bir projenin, bölgenin ticari hacmine ve istihdamına yapacağı katkının önemini belirten Kayalar, projenin destekçisi ve takipçisi olacağını vurgulayarak İsa Tunçer ve Uğur Tunçer’e çalışmalarında başarılar diledi. Selma Şahin