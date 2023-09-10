Orman Genel Müdürlüğü 2010 yılından bu yana uygulanan stratejik planların 6’ncısı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yapılan toplantıda stratejik planda yer alacak olan misyon ve vizyon bildirimleri ile temel değerler ele alındı.

Genel Müdür Bekir Karacabey açılış konuşmasında, “Tüm dünyada küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerini de gözeterek geçmişin mirası değil geleceğin emaneti olan ormanlarımızı korumak, geliştirmek için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Bu toplantıya kadar gelinen süreçte katkı sunan tüm iç ve dış paydaşlarımıza katılım sağlayan tüm birimlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Orman Genel Müdürlüğü 1839'dan bugüne ve bugünden geleceğe köklü bir kurum olarak ormanlarımızın geleceğini sağlam temellerle inşa edecektir. 2024-2028 yılları arası Stratejik Plan çalışmaları kapsamında, ilk etapta stratejik planlama ekibi oluşturulmuştur. Ekipte merkez birimlerinden 39 kişi, 8 farklı orman bölge müdürlüğünden 8 kişi ve 6 farklı ormancılık araştırma enstitüsü müdürlüğünden 8 kişi olmak üzere toplam 55 kişilik ekip çalışmalarını sürdürmektedir. Stratejik planın durum analizi kapsamında 6 adet çalışma grubu oluşturulmuştur.Çalışma grubu raporlarının stratejik planlama ekibince kabulü sonrası çalışma grubu raporlarına dayalı ihtiyaçlar ve tespitler tablosu oluşturulmuş ve planın geleceğe bakış ve strateji geliştirme aşamasına geçilmiştir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)