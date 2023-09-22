Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, 2023-2024 öğretim yılında Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri alanında yapılacak çalışmalar görüşülerek komisyon üyeleri önerilerini dile getirdi.



Toplantıda gündem maddelerinden okullarda psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) kapsamında yapılacak çalışmalar konuşulurken dezavantajlı ve risk grubunda bulunan öğrenci ve ailelerine yönelik yapılacak çalışmalar, Akdağmadeni Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün hizmet bölgeleri ve çalışma alanları konuları görüşülerek kararlar alındı.

Toplantıya katkı ve katılımlarından dolayı komisyon üyelerine teşekkür eden Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak alınan kararların öğrenciler ve aileleri için hayırlı olması temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)