Türk Eğitim Sen Yozgat Şubesi tarafından her sene düzenli olarak okullar açılmadan yapılan eğitim toplantı bu senede yapıldı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni eden Milletvekili Sedef, “Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanımız Mahmut Sunay Kabayel ve değerli yönetimi ile il ve ilçe yöneticilerimizle Türk Eğitim Sen Yozgat şubemizde bir araya geldik. Eğitim çalışanlarımızın güncel sorunları ve ilimizin eğitim problemlerine çözüm bulmak amacıyla Türk Eğitim Sen ve tüm paydaşlar ile bu yıl yapılacak faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bu vesileyle 2023 - 2024 eğitim ve öğretim yılının eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Şube Başkanımız Mahmut Sunay Kabayel ve yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Her zaman eğitim için çalışacaklarını belirten Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, “Öncelik olarak 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının tüm eğitim camiasına, öğretmenlere ve öğrencilere hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hiç şüphesiz ki, güçlü Türkiye, her alanda iyi eğitilmiş bireylerle kurulacaktır. Bunun için de her kademe ve türdeki okulumuzu fırsat eşitliği içerisinde gerekli tüm donanıma haiz hale getirerek, Türk eğitim sistemini alternatif bir model olarak insanlığın hizmetine sunacağız. Türk Eğitim Sen Yozgat Şubesi olarak her sene okullar açılmadan eğitim toplantısı gerçekleştiriyoruz. Bu senede toplantımızı gerçekleştirdik. 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılı sene başı toplantımızı Milletvekilim İbrahim Ethem Sedef, MHP İl Başkanımız Tekin Irgatoğlu, MHP Merkez İlçe Başkanımız Adem Kızılay, TÜRKAV Şube Başkanımız Kemal Ergün katılım sağladı. Kendilerine katılımlarından, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Haber Merkezi