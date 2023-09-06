Yaz tatili bitti, okullar açılıyor.

Bu hafta uyum süreciyleöğrencilere kapılarını açan okullar, 11 Eylül Pazartesi günü ise bütün kademelerde 2023-2024 eğitimöğretim yılının ilk ders zilini çalacak.

Yaz mevsiminin doğası gereği hepimiz rutinlerimizi, kurallarımızı, düzenimizi biraz olsun esnetiriz. Bu yıl yaşadığımız mevsim normallerinin üzerindeki sıcakları da düşününce kuralları fazlaca esnetmiş olabiliriz sanki. Bu esneklikten çocuklar da payını alıp yaz tatilinde okulun getirdiği zorunlu pek çok düzenden uzaklaşabilirler. Örneğin; okul zamanı erken saatte yatıp kalkarken, yaz akşamlarında uzayan oyunlar, misafirlikler sebebiyle uyku düzeni şaşabilir ya da beslenme düzeni okuldaki kadar sağlıklı ve saatli olamayabilir. Düzenin bozulması okula dönüşte bir dezavantaj oluştursa da yazın gezilen yerler, yaşanan eğlenceli ve keyifli anılar çocuklarımızın yanına kar kalacaktır. Eğlenmeye, gezmeye, dinlenmeye, kuralları biraz esnetmeye hatta tembellik etmeye herkesin hakkı vardır.

Çocuklarımızın yazın bozulan düzenlerini daha çabuk toparlamalarına yardımcı olmak, onların okula uyum süreçlerini hızlandırmak için velilere de pek çok sorumluluk düşüyor. Veliler neler yapabilir?

Aile Toplantısı: Hanede yaşayan bütün aile bireyleriyle bir masada toplanıp okulların açılmasıyla beraber ev içerisindeki düzen, sorumluluk ve kurallarla ilgili oluşacak yenilikleri konuşmak faydalı olacaktır. Masa etrafında olması konunun dağılmasının önüne geçecek, toplantı olması da konunun önemine vurgu olacaktır. Hatta tıpkı bir iş toplantısıymışçasına alınan kararlar bir kâğıda yazılıp duvara asılabilir. Bu sayede çocukların gözünde sorumluluk ve kurallar somutlaşıp, netleşecektir. Ayrıca toplantı halindeyken görüş bildirip karara ortak olan çocuklar kuralları da daha çok benimseyecektir.

Bireysel Görüşme:Çocukla ebeveynleri kardeş, akraba vs. olmadan toplantı dışında bir de baş başa görüşmelidir. Okula, arkadaşlarına, öğretmenlerine dair çocukla sohbet açılıp evde, okulda kişisel olarak yapmak istedikleri ve yapması gerekenler üzerinde durulmalıdır. Çocuğun kendini ifade etmesine izin vermek, dinlemek ve çözüm odaklı yaklaşmak gereklidir.

Eşlik: Okul alışverişi yapılacaksa mutlaka çocukla beraber çıkılmalıdır. En azından ilk günler okula gidip gelirken veli çocuğa eşlik edebilir. Bu eşlik esnasında bir de hoş sohbet olursa uyum daha da kolaylaşacaktır.

Benim bu önerilerim çocukların okula dönüşündeki alışma sürecini kolaylaştırmak ve yazın esnetilen kuralları tekrar geçerli kılabilmek için. Bütün bunları yapıyor olmamıza rağmen çocuğumuz okula gitmek istemiyor ya da kurallar, düzen karşısında direnç gösteriyorsa mutlaka öğretmenleriyle bu konu konuşulup değerlendirilmeli, gerekiyorsa da bir uzmandan destek alınmalıdır. Aksi halde evde çatışmaların çıkacağı kesin olduğu gibi çocuğumuzun okula dair zihninde oluşturduğu şemada da bozulmalar olabilir. Bu da çocuğumuzun bütün akademik yaşamına hatta ilerdeki kariyerine yansıyabilir. Bu yüzden önerilerime kulak vermenizde fayda var.

Bütün öğrenci, veli ve meslektaşım olan öğretmenlere başarı dolu, hayırlı bir eğitim öğretim yılı dilerim.

Unutmayın! Öğrenci, öğretmen ve veli bir ekiptir; ekip ruhuyla hareket etmelidir. Çocuklarımız için el ele!