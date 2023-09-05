Kanayan yaraya neşteri atar
Haine fesada dikkat et dostum
Kimisi dostluğu çıkara satar
Benliği özünden at güzel dostum
Bazıları fitne fesatlık yapar
Mal mülke paraya bir çoğu tapar
Doğruyu bırakır yanlışa sapar
Zalime haksıza çat güzel dostum
Cahil ne bilecek sözünü tutma
Dürüst ol aşına zehir katma
Helalin yerine haram tatma
Kazancın helali yut güzel dostum
İyilik yap ama başlara kakma
Murat gibi hakir göz ile bakma
Diline hakim ol gönüller yıkma
Edeple dilini tut güzel dostum
Özün güzel olsun insan olasın
Arayıpta sadık dostu bulasın
Aşık İdris temiz kaba dolasın
Şeker bal kaymağı tat güzel dostum