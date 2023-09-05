Kanayan yaraya neşteri atar

Haine fesada dikkat et dostum

Kimisi dostluğu çıkara satar

Benliği özünden at güzel dostum

Bazıları fitne fesatlık yapar

Mal mülke paraya bir çoğu tapar

Doğruyu bırakır yanlışa sapar

Zalime haksıza çat güzel dostum

Cahil ne bilecek sözünü tutma

Dürüst ol aşına zehir katma

Helalin yerine haram tatma

Kazancın helali yut güzel dostum

İyilik yap ama başlara kakma

Murat gibi hakir göz ile bakma

Diline hakim ol gönüller yıkma

Edeple dilini tut güzel dostum

Özün güzel olsun insan olasın

Arayıpta sadık dostu bulasın

Aşık İdris temiz kaba dolasın

Şeker bal kaymağı tat güzel dostum