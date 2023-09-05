Kanayan yaraya neşteri atar
Haine fesada dikkat et dostum 
Kimisi dostluğu çıkara satar
Benliği özünden at güzel dostum 

Bazıları fitne fesatlık yapar 
Mal mülke paraya bir çoğu tapar
Doğruyu bırakır yanlışa sapar 
Zalime haksıza çat güzel dostum 

Cahil ne bilecek sözünü tutma 
Dürüst ol aşına zehir katma 
Helalin yerine haram tatma 
Kazancın helali yut güzel dostum 

İyilik yap ama başlara kakma 
Murat gibi hakir göz ile bakma 
Diline hakim ol gönüller yıkma 
Edeple dilini tut güzel dostum 

Özün güzel olsun insan olasın 
Arayıpta sadık dostu bulasın 
Aşık İdris temiz kaba dolasın 
Şeker bal kaymağı tat güzel dostum 