Merhaba sevgili okurlar,

Bugün tarih sahnesinde unutulmaz bir anın yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 4 Eylül 1919'da, Sivas'ın tarihi topraklarında gerçekleşen Sivas Kongresi, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk somut adımlarından biriydi. Bu önemli tarihi olayın yıl dönümünde, Sivas Kongresi'nin anlamını ve milli mücadeledeki yerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Sivas Kongresi, işgal altındaki bir vatanın kurtuluşu için bir araya gelen vatansever Türklerin buluşma noktasıydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde toplanan kongre delegeleri, Türk milletinin bağımsızlık hedefine ulaşmak için kararlı bir şekilde hareket etme kararı aldılar. İşte bu kongrede alınan kararlar, Milli Mücadele'nin başlangıcını simgeliyordu.

Sivas Kongresi'nin toplandığı dönemde Türk milleti, zorlu bir sınavın içindeydi. Ülkenin dört bir yanı işgal altındaydı, bağımsızlık tehlikeye düşmüştü. Ancak Sivas Kongresi, bu karanlık günlerde umudu yeniden yeşertti. Delegeleler, vatan sevgisi ve milli birlikleriyle, işgalcilere karşı direnişi örgütlemeye başladılar.

Kongrenin toplandığı Sivas, Türk milletinin iradesinin sembolü haline geldi. Burada alınan kararlar ve oluşturulan Milli Teşkilatlar, bağımsızlık mücadelesinin temel taşlarıydı. Türk milleti, vatan topraklarını işgal edenlere karşı birlik olmanın gücünü gösterdi. Sivas Kongresi, milli birliği ve dayanışmayı perçinledi.

Bugün, bu önemli tarihi olayı anarken, milli mücadelenin ruhunu yeniden hatırlamalıyız. Sivas Kongresi'nin bize öğrettiği en önemli derslerden biri, bir milletin bağımsızlığını ve onurunu korumak için bir araya gelerek neler başarabileceğimizdir. Türk milleti, bu zorlu dönemi birlik ve beraberlik içinde aşarak, bağımsızlığını kazanmıştır.

Bugün, Sivas Kongresi'nin yıldönümünde, milli mücadele kahramanlarını ve bu mücadeleye katkı sunan herkesi minnetle anıyoruz. Türk milletinin bağımsızlık azmi, tarihin her döneminde ilham kaynağı olmuştur. Gelecek nesillere bu azmi ve birliği aktararak, milli mücadelemizin mirasını sonsuza kadar yaşatmalıyız.

Unutmayalım ki, Sivas Kongresi'nin ışığında birleşen Türk milleti, bağımsızlığına olan sevdasıyla nice zaferlere imza atmıştır. Bugün de aynı ruhla, birlik ve beraberlik içinde, ülkemizin daha aydınlık yarınları için çalışmalıyız.

Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümünde, milli mücadelenin coşkusu ve umuduyla, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük idealine olan inancımızı bir kez daha yürekten tekrarlıyoruz.

Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ünde Sivas Kongresi’nde ifade ettiği gibi “Ya İstiklal Ya Ölüm” ruhuyla bu muhteşem tarihimizi her zaman içimizde yaşamalıyız, yaşatmalıyız, umutmamalıyız….

Bu vatan biz gençlere emanet, ATAMIZIN İZİNDEN….

