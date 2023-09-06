Zamanı gelince her şey bitermiş

Adı kalsın artık bende yadigâr

Bir avuç mutluluk bazen yetermiş

Tadı kalsın artık bende yadigâr

Sonsuza dek kalmaz sevda perisi

Sonu ayrılıktır yoktur gerisi

Her seven yüreği yakar birisi

Yâdı kalsın artık bende yadigâr

Ebemkuşağında renkler solmadan

Zor olan gitmektir fazla kalmadan

Türkümüzün bittiğini bilmeden

Udu kalsın artık bende yadigâr

Bahar mevsiminde bıraktı kışa

Giderken yolumu döndürdü başa

Adına nankördü demişler boşa

Kedi kalsın artık bende yadigâr

İdrisim ayrılık vaktidir saat

Boşaymış emekler boşaymış vaat

Bu gidiş son bitiş yemişiz tokat

Vadi kalsın artık bende yadigâr

