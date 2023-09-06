Zamanı gelince her şey bitermiş
Adı kalsın artık bende yadigâr
Bir avuç mutluluk bazen yetermiş
Tadı kalsın artık bende yadigâr
Sonsuza dek kalmaz sevda perisi
Sonu ayrılıktır yoktur gerisi
Her seven yüreği yakar birisi
Yâdı kalsın artık bende yadigâr
Ebemkuşağında renkler solmadan
Zor olan gitmektir fazla kalmadan
Türkümüzün bittiğini bilmeden
Udu kalsın artık bende yadigâr
Bahar mevsiminde bıraktı kışa
Giderken yolumu döndürdü başa
Adına nankördü demişler boşa
Kedi kalsın artık bende yadigâr
İdrisim ayrılık vaktidir saat
Boşaymış emekler boşaymış vaat
Bu gidiş son bitiş yemişiz tokat
Vadi kalsın artık bende yadigâr