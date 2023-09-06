Zamanı gelince her şey bitermiş
Adı kalsın artık bende yadigâr
Bir avuç mutluluk bazen yetermiş
Tadı kalsın artık bende yadigâr

Sonsuza dek kalmaz sevda perisi
Sonu ayrılıktır yoktur gerisi 
Her seven yüreği yakar birisi
Yâdı kalsın artık bende yadigâr

Ebemkuşağında renkler solmadan 
Zor olan gitmektir fazla kalmadan 
Türkümüzün bittiğini bilmeden 
Udu kalsın artık bende yadigâr

Bahar mevsiminde bıraktı kışa 
Giderken yolumu döndürdü başa
Adına nankördü demişler boşa
Kedi kalsın artık bende yadigâr

İdrisim ayrılık vaktidir saat
Boşaymış emekler boşaymış vaat
Bu gidiş son bitiş yemişiz tokat
Vadi kalsın artık bende yadigâr
 