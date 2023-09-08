Bana haber sorma dünden yarından 
Gönlüm seninledir sır diyemedim
Sevdası kalbimi söktü yerinden 
Beni benden çaldı dur diyemedim

Sevdaya düşürüp seyre dalanım 
Sıtkile sevmişim yoktur yalanım 
Sensin dertlerime çare olanım 
Nazın bende kaldı gör diyemedim

Telefonla haber gönderdim sana 
Yönümü çevirip dönderdim sana 
Gelirsin diyerek gün verdim sana 
Sevdiğim canana yar diyemedim

Aşılmaz dağları aşmak istedim
Kavuşuruz diye coşmak istedim
O yârin yüzünde yaşmak istedim
Siyah zülüflerin var diyemedim 

Hazan vurdu döndüm kuru yaprağa 
Gönül kara giydi baştan ayağa 
İdrisim yaklaştı kara toprağa 
Elinle kefini sar diyemedim