Oktay, Ercan Havalimanı'ndan ayrılmadan önce basına yaptığı açıklamada, KKTC'deki görüşmelerde Birleşmiş Milletler'de (BM) yaşanan gelişmeler gibi çeşitli konularda kapsamlı değerlendirmeler yapacaklarını söyledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, iki ülkenin meclisi arasındaki ilişkileri öteye taşıma konusunda görüşmelerin yapılacağını aktardı.

Yeni Ercan Havalimanı konusuna da değinen Oktay, "Türkiye olarak yine KKTC hükümeti olarak da en büyük arzumuz aslında sadece havalimanının kendisi değildi. Havalimanı aracılığıyla oluşturacağımız, geliştireceğimiz yeni fırsatlardı" ifadesini kullandı.

Oktay, Yeni Ercan Havalimanı'nın turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

Dışişleri Komisyonu olarak uluslararası temaslarında, Kıbrıs konusunun mutlak bir şekilde gündemlerinde olduğuna işaret eden Oktay, temaslarında KKTC'nin tanınması, ambargoların kaldırılması ve egemen eşit devlet olarak diğer uluslararasında yerini alması için çalıştıklarını vurguladı.

Oktay, "Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerek hükümetimiz, Dışişleri Bakanımız, Meclis Başkanımız ve bizler her ortamda bu konuyu sürekli gündeme getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz, sonuna kadar da gideceğiz. Buradan geri dönüş yok artık. Kıbrıs, inşallah bütün bunları geride bırakacak" diye konuştu.

Heyeti, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Ercan Havalimanı'nda karşıladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, yarın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilecek.

Heyetin 29 Eylül'de KKTC’den ayrılması bekleniyor. (AA)