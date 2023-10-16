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İstanbul Yozgatlılar Federasyonu (İYF) ve Yozgat Vakfı tarafından 2023-24 yılı İstanbul’da okuyan Yozgatlı öğrencilerin burs görüşmeleri yapıldı.

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, Yozgat Vakfına ait Fatih'teki genel merkezinde yapılan yüzlerce Yozgatlı gencin katıldığı aynı zamanda İYF’ye ait Yozgat Yurdunda kalan öğrenciler ile bir araya gelen öğrenciler gelecek umut verdiğini söyledi.

Yılmaz yaptığı açıklamada, “Bu güzel hizmete Destek olan başta hayırsever Yozgat Vakfı Mütevelli üyelerine, İYF Yönetim kuruluna, Yozgat Vakfı öğrenci derneği yönetici gençlerimize emek ve katkıları için çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Fatihteki bu Merkezi sadece binadan ibaret zanneden kişilere de bu görüntülerin çok fazla şey ifade ettiğini umuyor; 2023-24 sezonunda Tüm Gençlerimize Başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı. (Yasin Nazım Kayhan)