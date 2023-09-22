Sarıkaya Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Servis şoförlerine hız sınırı, emniyet kemerinin önemi, alkollü araç kullanımının doğuracağı riskler, trafik kural hataları, araç lastiklerinin önemi, okul servislerinde bulunması gereken donanımlar, trafik kurallarına riayet hakkında eğitim verilerek gerekli bilgilendirilmeler yapıldı.Ayrıca okul servis şoförlerinin araçlarındaki tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi içinde araç şoförlerine bilgilendirme yapılmıştır” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)
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