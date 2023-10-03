Pers ve Helenistik Dönemi: M.Ö. 612 yılında Niğde bölgesi sırasıyla Kimmerler, Medler ve sonrasında Perslerin hâkimiyetine girmiştir. Ancak Büyük İskender'in Anadolu'yu fethetme harekâtı başladığında bu Pers hâkimiyeti sona ermiştir.

Roma-Bizans Dönemi: Büyük İskender'in Kapadokya seferinden sonra bölge, İran kökenli kralların hâkimiyetine geçmiştir. Bu dönem M.S. 17'ye kadar sürmüş, ardından bölge Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti olmuştur. M.S. 395'te Roma İmparatorluğu'nun bölünmesiyle ise Niğde, Bizans İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmiştir.

Anadolu Selçukluları Dönemi: 1071 Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'nun fethi hız kazanmış, Niğde de bu fetihlerin bir parçası olarak Selçuklu topraklarına dahil olmuştur. Bölge, Danişmend Gazi ve oğlu Emir Gazi tarafından fethedilmiştir. Anadolu Selçukluları, Danişmend hâkimiyetine son vererek bölgeye egemen olmuşlardır.

Osmanlı Dönemi: Niğde, ilk olarak Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı hakimiyetine girmiştir, ancak 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra kısa bir süreliğine Karamanoğulları'nın egemenliğine geçmiştir. Bölge, Fatih Sultan Mehmed döneminde tekrar Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Milli Mücadele Dönemi: Niğde, Milli Mücadele sürecinde aktif bir rol oynamış, Sivas Kongresi'ne delege göndermiş ve Adana ile Pozantı cephelerindeki direnişte büyük katkı sağlamıştır.

Cumhuriyet Dönemi: Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Niğde, il statüsü kazanmıştır. Şehir, Cumhuriyet sonrası dönemde eğitim, bankacılık ve altyapı alanlarında büyüme göstermiş ve Niğde Üniversitesi'nin kuruluşu şehrin gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır.

İdari Tarihi: Cumhuriyet döneminin başlangıcında Niğde il statüsü kazanmış, 1954 ve 1989 yıllarında ise sınırları değişikliklere uğramıştır. Günümüzde Niğde, altı ilçeden oluşmaktadır.

NİĞDE'NİN ESKİ ADLARI

Niğde'nin tarih boyunca kullanılmış eski adları şunlardır:

Nakita: Antik dönemlerde şehir, Nakita olarak bilinirdi.

Neoceasarea: Roma döneminde şehre Neoceasarea adı verilmiştir.

Niksar: Bizans döneminde ise şehir Niksar olarak anılmıştır.

Mestüpsa: Selçuklu döneminde ise şehir Mestüpsa olarak bilinmiştir.

Niğde'nin zengin tarihi ve kültürel geçmişi, bu şehri önemli bir Anadolu şehri haline getirmiştir. (Sema Nur Koçaker)