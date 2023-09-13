İl Müdürü Neşeli, Sosyal Hizmet Merkezimiz başta özel gereksinim gurupları olmak üzere her vatandaşa uygun sosyal hizmet modeli sunan önemli bir kuruluş olduğunu belirtti.

Neşeli, ziyarette yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu kuruluşumuz Akdağmadeni ve Saraykent İlçelerimizde çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler ile ailelerine yönelik hizmetleri hızlı ve etkin bir şekilde sunmaya devam edecektir. Serdar Müdürümüz de önceki dönem gibi yüksek bir sinerji oluşturarak ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda sorunları olan kişi, grup ya da toplulukların sıkıntılarını tespit ederek çözümlemelerine yardımcı olmaya özen gösterecektir” ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Abdullah Neşeli dana sonra uzun yıllar Müdürlük görevini yürüten Yılmaz Sufracı’ya teşekkür ederek yeni Müdür Serdar Bilgin'e yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret personelle yapılan değerlendirme toplantısı sonrası iyi temenni ve dileklerin ardından son buldu. (Alpaslan Demir)